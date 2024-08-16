ຂ່າວສານ
ຍົກລະດັບງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວສາກົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ 2024
ງານຕະຫຼາດນັດການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ 18 ປີ 2024 (ITE HCMC 2024) ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 5 – 7 ກັນຍາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ - ສ້າງອະນາຄົດ”. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໄດ້ຍົກອອກມາໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດເຫດການໂດຍພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ສິງຫາ.
ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງແລ້ວ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຫດການມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ ອີງຕາມຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວກັບບັນດາຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແລດລ້ອມອີກດ້ວຍ. ນີ້ແມ່ນການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ. ດັ່ງນັ້ນ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ມານະພະຍາຍາມຍົກລະດັບງານຕະຫຼາດນັດ ITE HCMC ປີນີ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບພາກພື້ນ, ເພື່ອອາດຈະເຕົ້າໂຮມການເຂົ້າຮ່ວມ, ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທຸກຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງເປົ້າໝາຍນີ້. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ITE HCMC ປີນີ້ຈະຕ້ອນຮັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກຄື: Flight Center Travel Group, ບໍລິສັດ Intrepid (ອົດສະຕາລີ) ຫຼື ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ lCollette, Exim Tour ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ DERTour ຢູ່ເອີລົບ... ເຂົ້າຮ່ວມ.