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ຂ່າວສານ

ຍົກສູງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາ ຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ລາວ

ການບຳລຸງສ້າງ ພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ສູນແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກສຳມະນາກອນ ອາດສາມາດຍົກສູງລະດັບການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສຳພັດກັບບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນ
  ພິທີໄຂຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. (ພາບ:TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ກືວລອງ ສົມທົບກັບສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ສານ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສື່ສານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄຂຊຸດຝືກອົບຮົບພາສາ ຫວຽດ ຊຸດທີ 1 ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ພະນັກງານ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ ກະຊວງ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສື່ສານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການບຳລຸງສ້າງ ພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ສູນແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກສຳມະນາກອນ ອາດສາມາດຍົກສູງລະດັບການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສຳພັດກັບບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງຊຸດຝຶກອົບຮົບພາສາ ຫວຽດ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບກ່ວາອີກ; ສົມທົບກັນເປີດຫຼາຍຊຸດອົບຮົມສຳລັບຫຼາຍຂະແໜງຕື່ມອີກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງລາວ ກໍ່ຄືກຽມພ້ອມຕອບສະໜອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີລະດັບສູງ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ສັງຄົມລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິ໋ງ ໄດ້ໄປຮອດ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິ໋ງ ໄດ້ໄປຮອດ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4

ຕາມຜູ້ສື່ຂ່າວຈາກ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ໃນເວລາ 18 ໂມງ 25 ນາທີ ຂອງວັນທີ 4 ເມສາ, ເຄື່ອງບິນພິເສດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິ໋ງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງສະໜາມບິນສາກົນ ວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແຫ່ງປະເທດ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4 ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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