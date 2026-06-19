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ຂ່າວສານ

ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດການສື່ສານໃຫ້ແກ່ປີ APEC ຫວຽດນາມ 2027

ເລື່ອງການສື່ສານບັນລຸປະສິດທິຜົນ ຈະຊ່ວຍເລົ່າເລື່ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ 3 ເລື່ອງລາວທີ່ຮ່ວມສຳພັນນຳກັນ
ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ວັດທະນະທຳ APEC (ພາບ: baoquocte.vn)

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ການ​ສື່​ສາ​ນ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີ APEC ຫວຽດ​ນາມ 2027 ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ໂດຍ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ 2 ວັນ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ກໍ່​ສ້າງ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ສື່​ສານ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່​ສົ່ງ​ສານ​ວິ​ໄສ​ທັດ, ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ ແລະ ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ປີ APEC ຫວຽດ​ນາມ 2027, ຊ່ວຍ​​ໃຫ້ມະ​ຫາ​ຊົນ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້​າ​ໃຈ​ແຈ້ງກວ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດ​ຖະ​ກິດ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ (APEC) ແລະ ບັນ​ດາ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ, ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ, ທ່ານ​ນາງ ເລ​ທິ​ທູ​ຮັ່ງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ຫົວ​ໜ້າ​ອະ​ນຸ​ກຳ​ມະ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາເຜີຍ​ແຜ່ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ APEC, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ເລື່ອງ​ການສື່​ສານ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ຈະ​ຊ່ວຍ​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮູ້ 3 ເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ​ນຳ​ກັນ: ເລື່ອງ​ລາວກ່ຽວ​ກັບ APEC, ເລື່ອງ​ລາວກ່ຽວ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເລື່ອງ​ລາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ. ຜ່ານ APEC 2027, ພວກ​ເຮົາ​ຈະມີ​ໂອ​ກາດ​ແບ່ງ​ປັນ​ພາກ​ໃໝ່​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ເລື່ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ, ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຕໍ່​ອະ​ນາ​ຄົ​ດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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