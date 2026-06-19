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ຂ່າວສານ

ຍົກລະດັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງຮອບດ້ານ

ການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຖື ລັດເຊຍ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ.
(ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ)

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສະ​ເຫ​ຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 35 ປີ​ແຫ່​ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ອ​າ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ຢູ່ ລັດ​ເຊຍ, ວັນ​ທີ 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ Vladimir Putin, ປະ​ທາ​ນາ​ທ​ິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ.

​ ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິ​ນ​ຮຶງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ນຳພັກ, ລັດ, ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ຖື ລັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ໃໝ່ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ພ້ອມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລັດ​ເຊຍ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິ​ມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ທ່ານ Vladimir Putin, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ຮ່ວມ​ມື 2 ຝ່າຍ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ.

ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ຝ່​າຍ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ລວມ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 35 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Vladimir Putin ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄ​ູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ລັດ​ເຊຍ ແລະ ແມ່ນ​ເພື່ອນ​ຜູ້​ສະ​ໜິດ​ສະ​ໜົມແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ, ສວມ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ ລັດ​ເຊຍ ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາຊຽນ.

ເມື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທິດ​ທາງ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ບາດ​ກ້າວ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື 2 ຝ່າຍ, ການ​ນຳ 2 ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແມ່ນ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ໄຊ​ເບີ, ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ລະ​ຫວ່າງປະ​ຊາ​ຊົນ 2 ປະ​ເທດ. 2 ຝ່າຍ​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທວ້ນ 1 ໂດຍ​ໄວ, ຖື​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ - ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ, ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດ​າ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ. ການ​ນຳ 2 ທ່ານກໍ່​ເຫັນ​ດີ​ສືບ​ຕໍ່ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ, ຄື: ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງ​ທຶນ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ການ​ສຶກ​ສາ, ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ທ່ອງ​ທ່ຽວ…

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລ​ັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Vladimir Putin ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຂັ້ນ​ສູງ APEC ເຊິ່ງ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນ​ປີ 2027 ຢູ່ ຝູກວັກ, ຫວຽດ​ນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 101 ປີ (ວັນ​ທີ 21 ມິ​ຖຸ​ນາ 1925 – 21 ມິ​ຖຸ​ນາ 2026), ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ມີ​ບົດ​ຂຽນ “ສື່ມວນ​ຊົ​ນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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