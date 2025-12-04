Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຍົກລະດັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 120 ທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກການທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກລະດັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໃໝ່”.

        ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 120 ທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກການທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສາກົນ, ຄື: ສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະພາບເອີລົບ; ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດທີ່ມາຈາກສະຖານທູດ ອາເມລິກາ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ລາວ, ຍີ່ປຸ່ນ…

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ໄຈ້ແຍກການຫັນປ່ຽນພູມສາດການເມືອງ, ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0, ບັນດາສິ່ງທ້າຍແບບເກົ່າ - ແບບໃໝ່ ທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຖືວ່າ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເພີ່ມທະວີການຄົ້ນຄວ້າ, ການຄາດຄະເນຍຸດທະສາດ….

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງກ່ຽວກັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດຮອດປີ 2030 ໂດຍໄວ

ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງກ່ຽວກັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດຮອດປີ 2030 ໂດຍໄວ

ຂົງເຂດການສຶກສາແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ດ້ວຍເລື່ອງ ລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກົມການເມືອງປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 71 ກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top