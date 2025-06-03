ຂ່າວສານ ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 03/06/2025 ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ລາວ ພ້ອມກັບປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ພັນດານຸວົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງ ປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ພັນດານຸວົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງ ປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບ ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ພັນດານຸວົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ. ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ລາວ ພ້ອມກັບປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກລາວ ໄລຍະ 2026 – 2030, ກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການສຶກສາກ່ຽວກັບການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)