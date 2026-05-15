ຂ່າວສານ
ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ
ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽນ, ປະເທດ ໂອຕາລິດ, ທ່ານນາງ Monica Kathina Juma, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ ວຽນ (UNOV) ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານອົງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ຄົນໃໝ່ ໄດ້ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນຢູ່ ວຽນ.
ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວູເລທາຍຮ່ວາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ່ ວຽນ ໄດ້ມອບຈົດໝາຍຊົມເຊີຍນຂອງທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວູເລທາຍຮ່ວາງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍຂອງ UNODC ໃນການຍົກສູງກຳລັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ຍຸຕິທຳອາຍາ, ການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນ, ພິເສດແມ່ນອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ. ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ UNODC ເປັນສຳຄັນ ແລະ 2 ຝ່າຍໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍ ແລະ ໃນວິວັດການຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ວູເລທາຍຮ່ວາງ, ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານນາງ Monica Kathina Juma, UNODC ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແກ່ນສານໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມທົ່ວໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຂ້າມຊາຍແດນທຸກປະເພດ.