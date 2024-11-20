ຍູ້ແຮງການຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 18 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 12 ກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 18
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງສະພາບການໃນປະຈຸບັນ; ນີ້ກໍ່ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກ່າວວ່າ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ກົມການເມືອງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍສະຫຼຸບມະຕິ18 ໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງເພື່ອເປັນພື້ນຖານວາງນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນການຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ ມີປະສິດທິຜົນ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຂອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ່.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)