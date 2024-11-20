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ຂ່າວສານ

ຍູ້ແຮງການຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 18 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ 12 ກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 18

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງສະພາບການໃນປະຈຸບັນ; ນີ້ກໍ່ແມ່ນວຽກງານສຳຄັນພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກ່າວວ່າ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ກົມການເມືອງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍສະຫຼຸບມະຕິ18 ໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງເພື່ອເປັນພື້ນຖານວາງນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນການຈັດສັນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ ມີປະສິດທິຜົນ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຂອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ່. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 17 - 23 ພະຈິກ.
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