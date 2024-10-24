ຂ່າວສານ
ຍື່ນສະເໜີ ແຜນນະໂຍບາຍປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດສະພາແຫ່ງຊາດ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດດຶກຢຸຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃບສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
ຕາມທ່ານ ໂດດຶກຢຸຍແລ້ວ, ເລື່ອງລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ຕັດສິນກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍປັບປຸງການວາງແຜນຜັງນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານມີເວລາຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປະຕິບັດການຈັດຕັ້ງ, ສ້າງ, ປະເມີນຜົນ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນທ້າຍປີ 2025, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດຊາດ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸນິຕິພາວະ. ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກວັດທະນະທຳ (ສະບັບປັງປຸງ).