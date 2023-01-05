ຂ່າວສານ
ຍື່ນສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ທ່ານເຈິ່ນລຶວກວາງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເລື່ອງທ່ານຟ້າມບິງມິງ ແລະ ທ່ານ ຫວູດຶກດາມ ພົ້ນຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຳລັບ, ໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຍຸການ 2021 – 2026.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ເຈິ່ນລິວກວາງ, ຮອງເລຂາພັກນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຜ່ານແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແທນໃຫ້ທ່ານ ຟ້າມບິງມິງ ແລະ ທ່ານຫວູດຶກດາມ. ທ່ານເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ທ່ານເຈິ່ນລຶວກວາງ ແມ່ນບຸກຄະລາກອນສອງຄົນ ໂດຍ ສູນກາງພັກ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ທັນວາ ປີ 2022 ເພື່ອໃຫ້ກົມການເມືອງຕັດສິນແນະນຳບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ.