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ຂ່າວສານ

ຍື່ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ​​ທ່ານ ເຈິ່​ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ແລະ​ ທ່ານເຈິ່ນ​ລຶວກວາງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ເຈິ່ນລິວກວາງ, ຮອງເລຂາພັກນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຜ່ານແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແທນໃຫ້ທ່ານ ຟ້າມບິງມິງ ແລະ ທ່ານຫວູດຶກດາມ.
  ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ທ່ານເຈິ່ນລຶວກວາງ (ພາບ: VOV)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເລື່ອງທ່ານຟ້າມບິງມິງ ແລະ ທ່ານ ຫວູດຶກດາມ ພົ້ນຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຳລັບ, ໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຍຸການ 2021 – 2026.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ເຈິ່ນລິວກວາງ, ຮອງເລຂາພັກນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຜ່ານແຕ່ງຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແທນໃຫ້ທ່ານ ຟ້າມບິງມິງ ແລະ ທ່ານຫວູດຶກດາມ. ທ່ານເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ທ່ານເຈິ່ນລຶວກວາງ ແມ່ນບຸກຄະລາກອນສອງຄົນ ໂດຍ ສູນກາງພັກ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຢູ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ທັນວາ ປີ 2022 ເພື່ອໃຫ້ກົມການເມືອງຕັດສິນແນະນຳບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ພາຍຫຼັງຖ້ຽວທຳອິດນີ້, ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ບໍລິສັດ ຮ່ວາງຟາດ ຈຳກັດ ຢູ່ແຂວງ ລອງອານ ຈະສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍສົດໄປຍີ່ປຸ່ນ ປະມານແຕ່ 70 – 100 ໂຕນດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ທາງການບິນ.
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