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ຂ່າວສານ

ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ຫາ ສປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານ Kim Gunn ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ Takehiro Funakoshi ໄດ້ມີການພົບປະກັນຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ.
  ທ່ານ Kim Gunn ທູດພິເສດ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ແຫຼມ ເກົາຫຼີ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ Takehiro Funakoshi (ພາບ: Yonhap)  

ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ, ທູດພິເສດ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ແຫຼມ ເກົາຫຼີ, ທ່ານ Kim Gunn ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ Takehiro Funakoshi ໄດ້ມີການພົບປະກັນຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ສອງຝ່າຍກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ - ຍີ່ປຸ່ນ, ກໍຄືການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍກັບ ອາເມລິກາ ໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງທ່ານກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແນໃສ່ເກ້ຍກ່ອມ ພຽງຢາງ ກັບຄືນສູ່ການເຈລະຈາ.

ພາຍຫຼັງການພົບປະ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບທັດສະນະແບ່ງປັນຂອງຄະນະປະຕິບັດວ່າ ບັນດາເຫດທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ກໍ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຢິບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄືນ​ໃໝ່​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ​ຍິ່ງ​ດີ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຢິບ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຄືນ​ໃໝ່​ຍິ່ງ​ໄວ​ກໍ​ຍິ່ງ​ດີ

ຈຳເປັນຕ້ອງເລີ່ມຟື້ນຟູການເຈລະຈາ ປາແລັດສະຕິນ - ອິດສະຣາແອັນ ຄືນໃໝ່ຍິ່ງໄວກໍຍິ່ງດີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບຖານະຂອງ ປາແລັດສະຕິນ ກໍຄືບັນລຸໄດ້ມາດຕະການຮອບດ້ານອີງໃສ່ກອບນິຕິກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສາກົນ.
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