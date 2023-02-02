ຂ່າວສານ
ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ
ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ, ທູດພິເສດ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ແຫຼມ ເກົາຫຼີ, ທ່ານ Kim Gunn ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ Takehiro Funakoshi ໄດ້ມີການພົບປະກັນຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ສອງຝ່າຍກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ - ຍີ່ປຸ່ນ, ກໍຄືການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍກັບ ອາເມລິກາ ໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງທ່ານກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແນໃສ່ເກ້ຍກ່ອມ ພຽງຢາງ ກັບຄືນສູ່ການເຈລະຈາ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບທັດສະນະແບ່ງປັນຂອງຄະນະປະຕິບັດວ່າ ບັນດາເຫດທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ກໍ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ.