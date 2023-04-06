ຂ່າວສານ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືທະນາຄານໂລກເປັນຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາສຳຄັນ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືທະນາຄານໂລກເປັນຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາສຳຄັນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ເມື່ອຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານໂລກ (WB) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ Carolyn Turk, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິນລຶວກວາງ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມເດີນທາງ, ການໜູນຊ່ວຍຊອງ WB ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ການພົວພັນຄູ່ນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - WB ສືບຕໍ່ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າອີກ. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັບ WB ໃນການສ້າງກອບຄູ່ຮ່ວມມືແຫ່ງຊາດ (CPF) ເພື່ອກຳນົດທິດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະ 2023 – 2027, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍໃຫຍ່, ຄື: ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຮອດປີ 2045, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອນອາຍພິດລົງ 0 ໃນປີ 2050 ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ…
ສ່ວນທ່ານນາງ Carolyn Turk, ຢືນຢັນວ່າ, WB ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາຈະມາເຖິງ, ພ້ອມແລ້ວຈະຕັ້ງໜ້າສ້າງບົດລາຍງານ ຫວຽດນາມ 2045 ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາທີ່ໄດ້ວາງອອກ.