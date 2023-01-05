ຂ່າວສານ
ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ ສິງກະໂປ ພາກພູມໃຈ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ມາຍເຟືອກຢຸ້ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ໃນສະພາບການແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ລະດັບການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນ 8,02%, ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພັດທະນາໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ. ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ກວ່າ 700 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ລວມຍອດຂະໜາດພື້ນຖານເສດຖະກິດແມ່ນກວ່າ 400 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ທ່ານ ມາຍເຟືອກຢຸ້ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນປີ 2022, ການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍບັນດາການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ, ເຊັ່ນ: ການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຂອງທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງ ທ່ານ Halimah Yacob ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ໃນເດືອນຕຸລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ມາຍເຟືອກຢຸ້ງ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນວຽກງານປະຊາຄົມ ຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ ສິງກະໂປ ຈໍານວນ 10 ຄົນ.