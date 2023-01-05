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ຂ່າວສານ

ຍາດ​ຕິ​ພີ່​ນ້ອງ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ສິງ​ກະ​ໂປ ພາກ​ພູມ​ໃຈ ໄດ້ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ປະ​ຈຳ​ຊາດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ມັງກອນ, ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ຕ້ອນຮັບ ລະດູບານໃໝ່ປົງ ປີແມວ ປີ 2023 ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດກ່ຽວ, ພ້ອມກັບໝູ່ຄະນະອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ຄອບຄົວ, ຊາວຫວຽດນາມທີ່ກຳລັງດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ສຶກສາຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
  ການຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສິງກະໂປ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ມາຍເຟືອກຢຸ້ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດຢູ່ຕ່າງປະເທດ  ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ໃນສະພາບການແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ລະດັບການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນ 8,02%, ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພັດທະນາໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ. ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ກວ່າ 700 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ລວມຍອດຂະໜາດພື້ນຖານເສດຖະກິດແມ່ນກວ່າ 400 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ທ່ານ ມາຍເຟືອກຢຸ້ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນປີ 2022, ການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍບັນດາການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ, ເຊັ່ນ: ການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຂອງທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງ ທ່ານ Halimah Yacob ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ໃນເດືອນຕຸລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ມາຍເຟືອກຢຸ້ງ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍຍ້ອນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນວຽກງານປະຊາຄົມ ຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ ສິງກະໂປ ຈໍານວນ 10 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ພາຍຫຼັງຖ້ຽວທຳອິດນີ້, ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ບໍລິສັດ ຮ່ວາງຟາດ ຈຳກັດ ຢູ່ແຂວງ ລອງອານ ຈະສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍສົດໄປຍີ່ປຸ່ນ ປະມານແຕ່ 70 – 100 ໂຕນດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ທາງການບິນ.
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