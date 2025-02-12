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ຂ່າວສານ

ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລົບ​ລ້າງ​ເຮືອນ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ຄ​າວ, ເຮືອ​ນ​ຮົ່ວ​ເພ ກວ່າ 100.000 ຫຼັງ

ໄລ່ຮອດວັນທີ 07 ກຸມພາ, ທົ່ວປະເທດໄດ້ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ 100.637 ຫຼັງ.
ການປະຕິບັດການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວຢູ່ແຂວງ ບັກຢາງ (ພາບ: baotintuc.vn)

ຕາມກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 07 ກຸມພາ, ໄດ້ມີ 58/63 ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ. 5 ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ຫາຍຟ່ອງ, ກວ໋າງນິງ, ຫວິງຟຸກ, ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ແມ່ນບໍ່ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳ ຍ້ອນປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 07 ກຸມພາ, ທົ່ວປະເທດໄດ້ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ 100.637 ຫຼັງ. ໄລ່ຮອດເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ເອກະສານ 16 ສະບັບເພື່ອຊີ້ນຳ, ແນະນຳການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ມີຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍປະຕິບັດການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ທັນວາ 2025 ເຊິ່ງເປັນກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ວາງອອກ.  ໃນນັ້ນ, ມີ 7 ທ້ອງຖິ່ນຢັ້ງຢືນປະຕິບັດສຳເລັດໃນໄຕມາດທີ II/2025, 12 ທ້ອງຖິ່ນຢັ້ງຢືນປະຕິບັດສຳເລັດໃນໄຕມາດທີ III/2025. ໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍ, ມີຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີວິທີເຮັດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 42 ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 42 ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 42.
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