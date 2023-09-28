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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ໃນ ອາ​ຊຽນ

ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ພິເສດແມ່ນການປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ ພົ້ນຈາກທຸກຮູບແບບການຂູດຮີດ ແລະ ສວຍໃຊ້ທາງ ອອນໄລ ລະດັບຊາດ.
ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິບິກລວານ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: VOV)

ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນ ອາຊຽນ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານເປັນໜ້າຊື່ນຊົມຫຼາຍຢ່າງໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຜ່ານການປະຕິບັດບັນດາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໄລຍະ 5 ປີ (2012 – 2016 ແລະ 2016 – 2020) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາປຶກສາຫາລືແຫ່ງຊາດຂອງ ຄະນະກຳມະການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ອາຊຽນ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ພິເສດແມ່ນການປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ ພົ້ນຈາກທຸກຮູບແບບການຂູດຮີດ ແລະ ສວຍໃຊ້ທາງ ອອນໄລ ລະດັບຊາດ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຮຽນຮູ້ທຸກແບບຢ່າງດີເດັ່ນ ແລະ ປະສົບການຈາກປະເທດອື່ນ ໃນຂົງເຂດປົກປ້ອງເດັກໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ການສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການກະທຳເພື່ອຮັບປະກັນສິດຂອງເດັກຢູ່ລະດັບຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຸຍ​ບາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຸຍ​ບາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ Esteban Lazo Hermandez ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 - 28 ກັນຍາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ່ານປະທານ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ (9/1973-9/2023). ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການພົວພັນແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ໂດຍທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານປະທານ Fidel Castro ໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຂຶ້ນ. ພ້ອມທັງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັດແໜ້ນການພົວພັນສາມັກຄີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ.
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