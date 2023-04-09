ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານຟານວັນມ໊າຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລາວໃນການພັດທະນາ, ທ່ານຫວັງວ່າສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນເປັນປະຈຳ, ເພີ່ມທະວີບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ, ຊອກຫາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລາຍການ, ໂຄງການຮ່ວມມືສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ຊ່ວຍໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ລາວນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ ລະຫວ່າງ ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມື, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການສ້າງບັນດາໂຄງການເຄື່ອນໄຫວ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.