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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ເລືອງຕາມກວາງ ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາເມລິກາ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕາມກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສະພາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາເມລິກາ, ດ້ວຍບົດບາດເປັນອົງການທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ   ແລະ ມີຜົນສະທ້ອນຂອງ ອາເມລິກາ, ເຕົ້າໂຮມບັນດາບໍລິສັດແຖວໜ້າໂລກ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ສວມບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ພິເສດແມ່ນການລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຖວໜ້າຂອງ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

        ສ່ວນທ່ານ Jason Oxman, ປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາເມລິກາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ສະພາມີວິສາຫະກິດສະມາຊິກກວ່າ 80 ແຫ່ງ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີສູງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະພາປາດຖະໜາຢາກຊອກຮູ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນໃຫ້ສົມກັບທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສະພາຫວັງວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ເວົ້າສະເພາະ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ລົງທຶນຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສະພາກໍມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບບັນດາຫົວກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ຮ່ວມມືຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລັດ​ເຊຍ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລັດ​ເຊຍ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Gennady Bezdetko.
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