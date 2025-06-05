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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ຕີລາຄາສູງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ອາຊຽນ ໃນການກຳນົດທິດ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ກໍຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
ພິທີຕ້ອນຮັບ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Vong Pisen, ຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນການທາງການ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍ.

ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ຕີລາຄາສູງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ອາຊຽນ ໃນການກຳນົດທິດ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ກໍຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນເປັນເສນາທິການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຈຸດສຸມແມ່ນໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນການນຳໜຸ່ມ, ນາຍທະຫານໜຸ່ມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ພັດທະນາຢ່າງໄວ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ພັດທະນາຢ່າງໄວ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມຕິດພັນຕາມບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງຮ່າງເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ
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