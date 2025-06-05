ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Vong Pisen, ຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນການທາງການ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍ.
ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ຕີລາຄາສູງບົດບາດສຳຄັນຂອງ ອາຊຽນ ໃນການກຳນົດທິດ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ກໍຄືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນເປັນເສນາທິການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຈຸດສຸມແມ່ນໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນການນຳໜຸ່ມ, ນາຍທະຫານໜຸ່ມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.