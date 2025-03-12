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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນາ, ໃນສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານ Sultan Bachtiar Najamudin ປະທານສະພາຜູ້ແທນທ້ອງຖິ່ນ ອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານນາງປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ Ahmad Muzani (ພາບ: TTXVN)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານ Sultan Bachtiar Najamudin ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຖານະຂອງຕົນ, ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ.

ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຖືວ່າ ການຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການສິດອຳນາດລັດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບສອງປະເທດ, ຈະປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການສ້າງກົດໝາຍຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືອັນແທດຈິງ, ສ້າງບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ Ahmad Muzani.

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສຸດທ້າຍໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ (ແຕ່ວັນທີ 9 – 11 ມີນາ) ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜຸ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Changi, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ມີນາ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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