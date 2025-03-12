ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານ Sultan Bachtiar Najamudin ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຖານະຂອງຕົນ, ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ.
ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີຖືວ່າ ການຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການສິດອຳນາດລັດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບສອງປະເທດ, ຈະປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການສ້າງກົດໝາຍຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືອັນແທດຈິງ, ສ້າງບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ Ahmad Muzani.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສຸດທ້າຍໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ (ແຕ່ວັນທີ 9 – 11 ມີນາ) ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.