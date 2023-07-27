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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ກວ່າ​ອີກ

ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ອິດສະຣາແອັນ ເປັນເວລາ 3 ວັນ. ກ່ອນສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ Tel Aviv,ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນBenjamin Netanyahu.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນBenjamin Netanyahu. (ພາບ:VGP)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືການພົພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ ກັບ ອິດສະຣາແອັນ ເປັນສຳຄັນ, ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນ 30 ປີຜ່ານມາ (1993 - 2023). ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງຖືວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ກະສິກໍາໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃນການຮ່ວມມື, ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດ ອິດສະຣາແອັນ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນບັນດາຂົງເຂດ ເຊິ່ງ ອິດສະຣາແອັນ ມີທ່າແຮງ.      

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງອິດສະຣາແອັນ ແລະ ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບທີ່ສາມາດເສີມສ້າງໃຫ້ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຢາງໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດປະດິດຢ່າງມີຫົວຄິດສ້າງ, ກະສິກຳໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີບຳບັດນ້ຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.       

ກ່ອນວັນດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານກໍເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ. ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນສ້າງກອບນິນິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນ ໂອຕາຣິດ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ

ສື່ມວນຊົນ ໂອຕາຣິດ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ

ພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພົບປະ, ເຮັດວຽກຢູ່ວັງ Esterházy, ລະຫວ່າງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກັບອຳນາດການປົກຄອງລັດ Burgenland.
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