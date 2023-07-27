ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ກວ່າອີກ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືການພົພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ ກັບ ອິດສະຣາແອັນ ເປັນສຳຄັນ, ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນ 30 ປີຜ່ານມາ (1993 - 2023). ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງຖືວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ກະສິກໍາໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃນການຮ່ວມມື, ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດ ອິດສະຣາແອັນ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນບັນດາຂົງເຂດ ເຊິ່ງ ອິດສະຣາແອັນ ມີທ່າແຮງ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງອິດສະຣາແອັນ ແລະ ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບທີ່ສາມາດເສີມສ້າງໃຫ້ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຢາງໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດປະດິດຢ່າງມີຫົວຄິດສ້າງ, ກະສິກຳໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີບຳບັດນ້ຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.
ກ່ອນວັນດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານກໍເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ. ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນສ້າງກອບນິນິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.