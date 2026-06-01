ຂ່າວສານ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ 01/06/2026 ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ Shangri-la ຢູ່ ສິງກະໂປ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລຮວ່າຍຈູງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສະຕາລີ Jan Adams. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລຮວ່າຍຈູງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອົດສະຕາລີ Jan Adams. (ພາບ: TTXVN) ໃນການຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍຕີລາຄາສູງເລື່ອງປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າລາຍການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໄລຍະ 2024 – 2027 ໃນບັນດາຂົງເຂດ; ເຫັນດີສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືເສດຖະກິດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ສູ້ຊົນຫັນເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ 20 ຕື້ USD ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີ, ບໍ່ແຮ່ຍຸດທະສາດ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັກສາບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ການຮ່ວມມື, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)