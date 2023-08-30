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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະ​ເລ​ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ...

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຢ່າງຜິດດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ແລະ ການນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນແຄມທະເລ.

ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບຕິດຕາມກວດກາກ່ຳປັ່ນຫາປາ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ຈາກສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ແບ່ງປັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງ; ຈັດການກວດກາ 24/24 ຊົ່ວໂມງ, ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ່ຳປັ່ນຫາປາຢູ່ທະເລ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຝຸ່ງດຶກຕ໋ຽນ, ສະເໜີວ່າ:

ພາບປະກອບ

“ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ, ແກ້ໄຂການລະເມີດດ້ານບໍລິຫານຕາມດຳລັດເລກທີ 42 ກຳນົດກ່ຽວກັບການປັບໄໝລົງໂທດດ້ານບໍລິຫານ ໃນຂົງເຂດສິນໃນນ້ຳແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ບັນດາກ່ຳປັ່ນ ທີ່ລະເມີດຢູ່ເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

ທີ່ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ບັນດານັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງສິງກະໂປ; ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດ...
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