ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຢ່າງຜິດດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ແລະ ການນຳບັນດາທ້ອງຖິ່ນແຄມທະເລ.
ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບຕິດຕາມກວດກາກ່ຳປັ່ນຫາປາ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ຈາກສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ແບ່ງປັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງ; ຈັດການກວດກາ 24/24 ຊົ່ວໂມງ, ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ່ຳປັ່ນຫາປາຢູ່ທະເລ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຝຸ່ງດຶກຕ໋ຽນ, ສະເໜີວ່າ:
“ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ, ແກ້ໄຂການລະເມີດດ້ານບໍລິຫານຕາມດຳລັດເລກທີ 42 ກຳນົດກ່ຽວກັບການປັບໄໝລົງໂທດດ້ານບໍລິຫານ ໃນຂົງເຂດສິນໃນນ້ຳແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ບັນດາກ່ຳປັ່ນ ທີ່ລະເມີດຢູ່ເຂດທະເລຕ່າງປະເທດ”.