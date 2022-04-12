ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກວ່າອີກ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ພ້ອມກັບການນຳຂັ້ນສູງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຕາມພິທີການທູດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໝາກຜົນໜ້າຊື່ນຊົມຈາກວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ດີຊ່ວຍຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ; ການພັດທະນາດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າອີກ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຢືນຢັນວ່າ, ທາງກະຊວງຈະມານະພະຍາຍາມສົມທົບກົບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວ່າອີກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ສ້າງກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ສະດວກ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກໍ່ຄືສັງຄົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານບໍ່ແຮ່ ລາວ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ລາວ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.