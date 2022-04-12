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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ກວ່າອີກ

ໝາກຜົນໜ້າຊື່ນຊົມຈາກວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ດີຊ່ວຍຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ)  

 ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ພ້ອມກັບການນຳຂັ້ນສູງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຕາມພິທີການທູດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໝາກຜົນໜ້າຊື່ນຊົມຈາກວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ດີຊ່ວຍຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ລາວ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ; ການພັດທະນາດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າອີກ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຢືນຢັນວ່າ, ທາງກະຊວງຈະມານະພະຍາຍາມສົມທົບກົບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວ່າອີກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງ ລາວ ແລະ  ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ສ້າງກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ສະດວກ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກໍ່ຄືສັງຄົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານບໍ່ແຮ່ ລາວ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ລາວ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ໄດ້ເປັນປະທານເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ອວຍພອນ ບຸນປີໃຫມ່ປະເພນີຂອງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ອວຍພອນ ບຸນປີໃຫມ່ປະເພນີຂອງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ເມສານີ້, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງ ລາວ ແລະ ເມືອງ Chol Chnam Thmay ຂອງກຳປູເຈຍ ພ.ສ 2565, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ໄດ້ໂທລະສັບອວຍພອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຣາຊະອານາຈັກລາວ ກຳປູເຈຍ ຮຸນແຊນ
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