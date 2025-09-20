Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕະລີ ຂື້ຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ, ກະຊວງການເງິນຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສການເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນ ປີ 2025 ທີ່ ເມືອງເອກມິລານ ເຂດລົມບາດີ, ອີຕາລີ.

ທ່ານ ຫງວຽນວັນທັງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໃນເວທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນສະພາບການທີ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກພວມຜັນແປຄືໃນປະຈຸບັນ, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງສືບຕໍ່ສະແດງເຫັນການຟື້ນຟູຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການລົງທຶນທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ພາກພື້ນອາຊີ. ປະຈຸບັນມີ 162 ໂຄງການ ຂອງນັກລົງທຶນ ອີຕາລີ ພວມລົງທຶນຢູ່ຫວຽດນາມ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 624 ລ້ານ USD, ຈັດຢູ່ໃນອັບດັບທີ 32 ຂອງຈໍານວນ 151 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນທີ່ມີການລົງທຶນຢູ່ຫວຽດນາມ. ກົງກັນຂ້າມ, ຫວຽດນາມໄດ້ລົງທຶນ 11 ໂຄງການ ຢູ່ ອີຕາລີ ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນເກືອບ 7 ແສນ USD. ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ກໍາລັງບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ຍັງຄົງມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ.

ທີ່ເວທີປາໃສ, ທ່ານ Raffaele Cattne, ເຈົ້າຄອງເຂດລົມບາດີ ໄດ້ຂື້ນແບ່ງປັນກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ການເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນເຂົ້າຫວຽດນາມ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ອີຕາລີ, ທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຈຸບັນການແລກປຽກການຄ້າ ຫວຽດນາມ-ອີຕາລີ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍກວ່າ, ເມື່ອມີສາຍການບິນໄປເຖິງ ເມືອງເອກມິລານ ໂດຍກົງ. ທ່ານ ເຈົ້າຄອງເຂດລົມບາດີ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບທ້ອງຖິ່ນຂອງຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ການລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ IMF ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ໜູ​ນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ IMF ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ໜູ​ນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kenji Okamura, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາ ສາກົນ (IMF).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top