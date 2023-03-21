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    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ ເກົາຫຼີ

ການຢ້ຽມຢາມ ສ ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສ ເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
  ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສ ເກົາຫຼີ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສ ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 25 ມີນາ.

ການຢ້ຽມຢາມ ສ ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສ ເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ຮັກສາການແລກປ່ຽນການນຳຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ສ ເກົາຫຼີ ໃນຂົງເຂດສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ໃນນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫງວນເວລາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ສ ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍສຳຄັນບາງສະບັບ.

ໃນຂົງເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ວັນທີ 19 ມີນາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ ແລະ ພົບປະ, ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ ເກົາຫຼີ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ທີ່ລາຍການ, ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ປະທັບໃຈ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄື: ພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ.
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