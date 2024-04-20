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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດັ້ງມິງຄອຍ, ຢືນຢັນນະໂຍບາຍຂອງ 2 ປະເທດໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ.
(ທີ່ເວທີປາໄສ)

ວັນທີ 18 ເມສາ, ອະທິການບໍດີ 60 ທ່ານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ມີໜ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສັງລວມແຫ່ງຊາດ ມົດສະກູ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Lomonosov ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະທິການບໍດີບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 2.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດັ້ງມິງຄອຍ, ຢືນຢັນນະໂຍບາຍຂອງ 2 ປະເທດໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ. ການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາແມ່ນເປົ້າໝາຍສຳຄັນໃນການພັດທະນາຂອງ 2 ປະເທດ. ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວແມ່ນກົນໄກສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມແລ້ວ.

ສ່ວນຝ່າຍ ລັດເຊຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Konstantin Mogilevsky ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ເຊິ່ງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ 2 ປະເທດຕ້ອງຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ ຢູ່​ລາວ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ “ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ” ຢູ່​ລາວ

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ 100 ຜົນງານທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ດີເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນ ຮູບຖ່າຍສິລະປະລະດັບຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມາຕຸພູມ ແຄມຄື່ນທະເລ”.
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