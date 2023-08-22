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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ບໍລິສັດຂອງແບນຊິກ ຫຼາຍແຫ່ງ ສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ ຢັ້ງຢືນສະພາສູງ ແບນຊິກ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ.
ທ່ານນາງ ປະທານສະພາສູງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stéphanie D’Hose ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ ປະທານສະພາສູງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stéphanie D’Hose, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງໂດຍໄວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ສະພາສູງ ແບນຊິກ ຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະສະພາສະຫະພັນ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ ໂດຍໄວ; ຊຸກຍູ້ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ຍົກເລີກບັດເຫຼືອ ສຳລັບສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ແບນຊິກ ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

ສ່ວນທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Stéphanie D’Hose ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີກຳລັງດຶງດູດໃຈສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ບໍລິສັດຂອງແບນຊິກ ຫຼາຍແຫ່ງ ສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ ຢັ້ງຢືນສະພາສູງ ແບນຊິກ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕົກລົງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເພາະກິດຄັ້ງທີ 4, ຊຸດທີ XV ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
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