ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກາຕາ, ພິເສດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແໜ້ນແຟ້ນ, ຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ກາຕາ ແລະ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ: ຫວຽດນາມ - ກາຕາ ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ວາອີກ; ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພື່ອເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກາຕາ
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al – Thani ຢັ້ງຢືນວ່າ: ກາຕາ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ, ຖື ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງປະຕູເພື່ອແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາຊຽນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ກອງທຶນລົງທຶນສາທາລະນະຂອງ ກາຕາ ໄດ້ລົງທຶນນັບລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຂົ້າຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ Abdulrahman Al – Thani ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບບັນດາການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດຢ່າງແຮງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທີ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບທ່ານ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al – Thani, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກາຕາ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ສິງຫາ 2022.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2023 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ - ກິລາ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການພາກພື້ນຄື: ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ.
ສ່ວນທ່ານ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al – Thani, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກາຕາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ແມ່ນສະຖານທີ່ດູດດື່ມຂອງບັນດານັກລົງທຶນ ກາຕາ. ທ່ານ Abdulrahman Al – Thani ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ.