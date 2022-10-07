ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາຊົນສອງປະເທດນັບມື້ນັບມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍາມໃດກໍ່ສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ລາວ.
ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ສົມໝາດ ພົນເສນາ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ປະທານຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ, ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ: ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາຊົນສອງປະເທດນັບມື້ນັບມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍາມໃດກໍ່ສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ລາວ, ບັນດາອົງການປະຊາຊົນສອງປະເທດຄວນມີບັນດາລາຍການຮ່ວມມືແທດຈິງ, ລະອຽດກ່ວາ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃຈການພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ງແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການປະຊາຊົນຂອງລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ປະທານຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ສົມໝາດ ພົນເສນາ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ລາວ ກັບຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ບົດບາດຂອງສອງອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສົມໝາດ ພົນເສນາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລາວ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາ ແລະ ຮັກສານ້ຳໃຈຄວາມສາມັກຄີ ມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຍູ້ແຮງການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ເກັບກູ້ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)