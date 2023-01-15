ຂ່າວສານ
ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍນອນໃນເຫດການຂອງລາຍການ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ປີ 2023, ຄະນະຜູ້ແທນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ດີເດັ່ນ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຂົ້າສຸສານ ໄວ້ອາໄລ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ວາງພວງມາລາຢູ່ ອະນຸສາວະລີ ນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ເຕົ້າໂຮມວັນຢູ່ ວັງກິງທຽນ, ພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ.
ຄະນະຜູ້ແທນຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລາຍການປ່ອຍປາໄນຄຳ ຢູ່ເຂດໜອງດອກບົວ ຂຶ້ນກັບເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ໜອງໂກ ຢູ່ພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ພິເສດແມ່ນ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາສຳລັບນັ້ນແມ່ນ ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮ່ຳຮຽນເອົາປະຫວັດສາດກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ ຂອງຊາດຕົນ, ຜ່ານນັ້ນສາມາດເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດຕ່າງໆກໍ່ຄືປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ.