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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ພະ​ລາດ​ຊະ​ວັງ ທັງ​ລອງ

ຄະນະຜູ້ແທນຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລາຍການປ່ອຍປາໄນຄຳ ຢູ່ເຂດໜອງດອກບົວ ຂຶ້ນກັບເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ໜອງໂກ ຢູ່ພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນປະຕິບັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ວັນ ກິງທຽນ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍນອນໃນເຫດການຂອງລາຍການ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ປີ 2023, ຄະນະຜູ້ແທນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ດີເດັ່ນ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຂົ້າສຸສານ ໄວ້ອາໄລ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ວາງພວງມາລາຢູ່ ອະນຸສາວະລີ ນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ເຕົ້າໂຮມວັນຢູ່ ວັງກິງທຽນ, ພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ.

ຄະນະຜູ້ແທນຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລາຍການປ່ອຍປາໄນຄຳ ຢູ່ເຂດໜອງດອກບົວ ຂຶ້ນກັບເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ໜອງໂກ ຢູ່ພະລາດຊະວັງ ທັງລອງ.

 ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ພິເສດແມ່ນ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນກ່ວາສຳລັບນັ້ນແມ່ນ ຊາວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮ່ຳຮຽນເອົາປະຫວັດສາດກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ ຂອງຊາດຕົນ, ຜ່ານນັ້ນສາມາດເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດຕ່າງໆກໍ່ຄືປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ: ສືບ​ຕໍ່​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ນ້ຳ​ໃຈອູ້ມ​ຊູ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະກັນ, ບໍ່​​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຖືກປະ​ໄວ້​ຢູ່​ທາງຫຼັງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ: ສືບ​ຕໍ່​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ນ້ຳ​ໃຈອູ້ມ​ຊູ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະກັນ, ບໍ່​​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຖືກປະ​ໄວ້​ຢູ່​ທາງຫຼັງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ: ປີ 2023, ຂະແໜງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈ “ອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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