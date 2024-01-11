ຂ່າວສານ
ຊາວຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມປະທັບໃຈໃນແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວຫວຽດນາມ
ຕາມຂໍ້ມູນສຳຫຼວດໂດຍເຄືອຂ່າຍຜູ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນໂລກ - International ໄດ້ປະກາດຫວ່າງແລ້ວນີ້, 3 ປີມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ນອນໃນ Top 15 ປະເທດ ທີ່ຊາວຕ່າງປະເທດຢາກມາດຳລົງຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ
ລະອຽດແມ່ນ ຕາມໝາກຜົນຂອງການສຳຫຼວດຂອງ International ແລ້ວ, ໃນປີ 2023 ຫວຽດນາມ ນອນໃນ Top 14 ປະເທດ ທີ່ມີຊາວຕ່າງປະເທດຢາກມາດຳລົງຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຈຳນວນ 171 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໂດຍ International ສຳຫຼວດ. ດ້ວຍຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບໝາກຜົນນີ້, International ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດຊາວຕ່າງປະເທດ ມາດຳລົງຊີວິດຍ້ອນມີພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນມິດຂອງປະຊາຊົນ.