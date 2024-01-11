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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈໃນ​ແບບ​ແຜນ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ

3 ປີມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ນອນໃນ Top 15 ປະເທດ ທີ່ຊາວຕ່າງປະເທດຢາກມາດຳລົງຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຕາມຂໍ້ມູນສຳຫຼວດໂດຍເຄືອຂ່າຍຜູ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນໂລກ - International ໄດ້ປະກາດຫວ່າງແລ້ວນີ້, 3 ປີມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ລ້ວນແຕ່ນອນໃນ Top 15 ປະເທດ ທີ່ຊາວຕ່າງປະເທດຢາກມາດຳລົງຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ

ລະອຽດແມ່ນ ຕາມໝາກຜົນຂອງການສຳຫຼວດຂອງ  International ແລ້ວ, ໃນປີ 2023 ຫວຽດນາມ ນອນໃນ Top 14 ປະເທດ ທີ່ມີຊາວຕ່າງປະເທດຢາກມາດຳລົງຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຈຳນວນ 171 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໂດຍ International ສຳຫຼວດ. ດ້ວຍຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບໝາກຜົນນີ້, International ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດຊາວຕ່າງປະເທດ ມາດຳລົງຊີວິດຍ້ອນມີພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນມິດຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງໄດ້ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ່ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
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