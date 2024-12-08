ຂ່າວສານ
“ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest” - ວັນບຸນໜູນຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມ startup
ເລື່ອງຍົກສູງຈິດໃຈ startup ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນເຊິ່ງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ ໄດ້ຍູ້ແຮງປະຕິບັດໃນ 2-3 ປີມໍ່ໆມານີ້. ນອກຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະຢູ່ບັນດາຮາກຖານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມເມືອງແລ້ວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ເກີນເທີ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ເກີນເທີ ກໍ່ໄດ້ຈັດວັນບຸນ “ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest” ເພື່ອຊຸກຍູ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ startup.
ປະຈຸບັນ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີນເທີ ມີ 23 ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງ, ປະຕິບັດບັນດາການໜູນຊ່ວຍ startup ນະວັດຕະກຳໃນບໍລິເວນ. ມີ 2 ກອງທຶນລົງທຶນ startup ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ລວມມີ: ກອງທຶນ startup ນະວັດຕະກຳ FUNDGO ແລະ ກອງທຶນລົງທຶນໂດຍກຸ່ມບັນດານັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍ startup ແມ່ຂອງ (Startup MeKong) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ນອກຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະຢູ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມຂັ້ນເມືອງແລ້ວ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ເກີນເທີ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ເກີນເທີ ຍັງໄດ້ຈັດວັນບຸນ “ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest”, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “startup - ນະວັດຕະກຳ - ປະດິດຄິດສ້າງ”, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເພື່ອນ ຫງວຽນກິມຈ້ອງ, ນັກສຶກສາໂຮງຮຽນຊັ້ນກາງ ແມ່ຂອງ, ເມືອງ ບິ່ງຖຸຍ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາ 2 ຜະລິດຕະພັນແມ່ນ ນ້ຳເຜິ້ງດອກລຳໄຍ ແລະ ນ້ຳເຜິ້ງສະນັດ. ນ້ຳເຜິ້ງດອກລຳໄຍໄດ້ຂຸດຄົ້ນຈາກບັນດາສວນລຳໄຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ; ສ່ວນນ້ຳເຜິ້ງສະນັດແມ່ນຂຸດຄົ້ນຈາກປ່າສະນັດຢູ່ ລ໋າງແຊນ - ລູງງອັກຮວ່າງ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມາຈາກທຳມະຊາດ, ບໍ່ແມ່ນເກືອໃຫ້ໂຕເຜິ້ງກິນ. ເປົ້າໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນສະໜອງນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດ ຊ່ວຍສ້າງອິດທິພົນຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຜະລິດນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດຄືນໃໝ່. ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນ 300.000 ດົ່ງ (13 USD)/ລິດ, ລາຄາພຽງເທົ່າກັບ ½ ລາຄານ້ຳເຜິງລ້ຽງປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ”.
ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 20 ຮ້ານ, ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີບັນດາແນວຄິດ startup ຂອງບັນດານັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມອີກດ້ວຍ. ນ້ອງ ຈຽມອຽນຍີ, ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມນັກຮຽນຂອງເມືອງ ນິງກ່ຽວ ແລະ ເມືອງ ຟອງດ່ຽນ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກນ້ອງແມ່ນເລີ່ມມາຈາກເລື່ອງທີ່ພວກນ້ອງເຫັນວ່າ ການຮຽນສ້າງໂປຼແກຼມນັບມື້ນັບຫຍຸ້ງຍາກ. ຕົວຢ່າງຄື, ພວກນ້ອງຕິດຕັ້ງວົງຈອນໄຟຟ້າມັກຈະຜິດສົ້ນ ແລະ ເກີດສະພາບໄຟໄໝ້, ລະເບີດຂຶ້ນ. ຜະລິດຕະພັນ Creative Kids Edu ຂອງພວກນ້ອງທີ່ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວ. ປະຈຸບັນ, ລາຄາທີ່ພວກນ້ອງຍົກອອກມາແມ່ນ 1,8 ລ້ານດົ່ງ/ຜະລິດຕະພັນ. ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນນີ້, ຄວາມຫວັງຂອງພວກນ້ອງແມ່ນປຸກລຸກຄວາມເມົາມົວໃຫ້ແກ່ເພື່ອນໜຸ່ມໃນການຮໍ່າຮຽນ, ສຶກສາ STEM ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ບືນຕົວອອກສູ່ໂລກ”.
ຕາມເອື້ອຍ ໂດ້ທິງອັກຢຸຍ, ຮອງປະທານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ເກີນເທີ ແລ້ວ, ວັນບຸນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຈຸດສຸມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຈິດໃຈນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ startup ໃນບໍລິເວນ. ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຄະນະສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໃນການກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, startup, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມ - ສະຫະພັນທຸກຂັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍພວກເພື່ອນໜຸ່ມໃນເລື່ອງ startup ທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຄື: ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ໜູນຊ່ວຍການເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ, ແນະນຳການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມ, ໜູນຊ່ວຍການສຶກສາ ແລະ ຖ່າຍທອດວິທະຍາສາດເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ… ເອື້ອຍ ໂດ້ທິງອັກຢຸຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມ, ນັກສຶກສາ, ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນຍັງໄດ້ປະກອບຄວາມຮູ້ດ້ານທັກສະການປະຕິບັດໃນສັງຄົມ. ຫວັງວ່າ, ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັນບຸນ ຈະເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ startup, ການອຸທິດສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ພວກເພື່ອນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມມັກຮັກຂອງຕົນໄດ້”.
ດ້ວຍຈິດໃຈກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈເປັນຢ່າງສູງໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງຫັນຄວາມຝັນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງນັ້ນ, ວັນບຸນ “ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest” ປີ 2024 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະໜາມຫຼີ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກເພື່ອນໜຸ່ມສະແດງອອກຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ແບ່ງປັນແນວຄິດປ່ຽນແປງໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເຂດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບກອງທຶນລົງທຶນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຂະບວນການ startup ໃຫ້ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງກວ່າອີກດ້ວຍ.