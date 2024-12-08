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ຂ່າວສານ

“ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest” - ວັນບຸນໜູນຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມ startup

ວັນບຸນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຈຸດສຸມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຈິດໃຈນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ startup ໃນບໍລິເວນ.
(ຢູ່ນະຄອນ ເກີນເທີ ມີ 23 ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງ, ປະຕິບັດບັນດາການໜູນຊ່ວຍ startup ນະວັດຕະກຳ)

ເລື່ອງຍົກສູງຈິດໃຈ startup ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນເຊິ່ງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ ໄດ້ຍູ້ແຮງປະຕິບັດໃນ 2-3 ປີມໍ່ໆມານີ້. ນອກຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະຢູ່ບັນດາຮາກຖານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມເມືອງແລ້ວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ເກີນເທີ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ເກີນເທີ ກໍ່ໄດ້ຈັດວັນບຸນ “ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest” ເພື່ອຊຸກຍູ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ startup.

ປະຈຸບັນ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີນເທີ ມີ 23 ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງ, ປະຕິບັດບັນດາການໜູນຊ່ວຍ startup ນະວັດຕະກຳໃນບໍລິເວນ. ມີ 2 ກອງທຶນລົງທຶນ startup ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ລວມມີ: ກອງທຶນ startup ນະວັດຕະກຳ FUNDGO ແລະ ກອງທຶນລົງທຶນໂດຍກຸ່ມບັນດານັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍ startup ແມ່ຂອງ (Startup MeKong) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ນອກຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະຢູ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມຂັ້ນເມືອງແລ້ວ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ເກີນເທີ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ເກີນເທີ ຍັງໄດ້ຈັດວັນບຸນ “ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest”, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “startup - ນະວັດຕະກຳ - ປະດິດຄິດສ້າງ”, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເພື່ອນ ຫງວຽນກິມຈ້ອງ, ນັກສຶກສາໂຮງຮຽນຊັ້ນກາງ ແມ່ຂອງ, ເມືອງ ບິ່ງຖຸຍ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ເຂົ້າຮ່ວມວັນຸນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາ 2 ຜະລິດຕະພັນແມ່ນ ນ້ຳເຜິ້ງດອກລຳໄຍ ແລະ ນ້ຳຜິ້ງສະນັດ. ນ້ຳເຜິ້ງດອກໄຍໄດ້ຂຸຄົ້ນຈາກບັນດາສວນລຳໄຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມສ່ວນນ້ຳເຜິ້ງສະນັດແມ່ນຂຸຄົ້ນາກປ່າສະນັດຢູ່ ລ໋າງແຊນ - ລູງງອັກຮວ່າງ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມາຈາກທຳມະຊາດ, ບໍ່ແມ່ນເກືອໃຫ້ໂຕເຜິ້ງກິນ. ເປົ້າໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນສະໜອງນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດ ຊ່ວຍສ້າງອິດທິພົນຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຜະລິດນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດຄືນໃໝ່. ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນ 300.000 ດົ່ງ (13 USD)/ລິດ, ລາຄາພຽງເທົ່າກັບ ½ ລາຄານ້ຳເຜິງລ້ຽງປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ”.

ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 20 ຮ້ານ, ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີບັນດາແນວຄິດ startup ຂອງບັນດານັກຮຽນຂັ້ນມັດທະຍົມອີກດ້ວຍ. ນ້ອງ ຈຽມອຽນຍີ, ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມນັກຮຽນຂອງເມືອງ ນິງກ່ຽວ ແລະ ເມືອງ ຟອງດ່ຽນ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກນ້ອງແມ່ນເລີ່ມມາຈາກເລື່ອງທີ່ພວກນ້ອງເຫັນວ່າ ການຮຽນສ້າງໂປຼແກຼມນັບມື້ນັບຫຍຸ້ງຍາກ. ຕົວຢ່າງຄືພວກນ້ອງຕິດຕັ້ງວົງຈອນໄຟຟ້າມັກຈະຜິດສົ້ນ ແລະ ເກີດສະພາບໄຟໄໝ້ລະເບີດຂຶ້ນ. ຜະລິດຕະພັນ Creative Kids Edu ຂອງພວກນ້ອງທີ່ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແກ້ໄຂສະພາບການດັ່ງກ່າວ. ປະຈຸບັນລາຄາທີ່ພວກນ້ອງຍົກອອກມາແມ່ນ 1,8 ລ້ານດົ່ງ/ຜະລິດຕະພັນ. ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນນີ້ຄວາມຫວັງຂອງພວກນ້ອງແມ່ນປຸກລຸກຄວາມເມົາມົວໃຫ້ແກ່ເພື່ອນໜຸ່ມໃນການຮໍ່າຮຽນສຶກສາ STEM ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດບືນຕົວອອກສູ່ໂລກ”.

ຕາມເອື້ອຍ ໂດ້ທິງອັກຢຸຍ, ຮອງປະທານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ເກີນເທີ ແລ້ວ, ວັນບຸນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຈຸດສຸມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຈິດໃຈນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ startup ໃນບໍລິເວນ. ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຄະນະສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໃນການກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, startup, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມ - ສະຫະພັນທຸກຂັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍພວກເພື່ອນໜຸ່ມໃນເລື່ອງ startup ທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຄື: ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ໜູນຊ່ວຍການເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ, ແນະນຳການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມ, ໜູນຊ່ວຍການສຶກສາ ແລະ ຖ່າຍທອດວິທະຍາສາດເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ… ເອື້ອຍ ໂດ້ທິງອັກຢຸຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຊາວໜຸ່ມນັກສຶກສານັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວວັນບຸນຍັງໄດ້ປະກອບຄວາມຮູ້ດ້ານທັກສະການປະຕິບັດໃນສັງຄົມ. ຫວັງວ່າຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັນບຸນ ຈະເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ startup, ການອຸທິດສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມສ້າງສະາບແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ພວກເພື່ອນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມມັກຮັກຂອງຕົນໄດ້”.

ດ້ວຍຈິດໃຈກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈເປັນຢ່າງສູງໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງຫັນຄວາມຝັນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງນັ້ນ, ວັນບຸນ “ຊາວໜຸ່ມ ເກີນເທີ - Youthfest” ປີ 2024 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະໜາມຫຼີ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກເພື່ອນໜຸ່ມສະແດງອອກຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ແບ່ງປັນແນວຄິດປ່ຽນແປງໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເຂດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບກອງທຶນລົງທຶນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຂະບວນການ startup ໃຫ້ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງກວ່າອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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