ຂ່າວສານ
ຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ (14 ຕຸລາ 1930 – 14 ຕຸລາ 2024), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊີດຊູ ແລະ ມອບນາມມະຍົດຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ, ຍ້ອງຍໍສະຫະກອນດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດປີ 2024 ໂດຍສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນ, ຕ້ອງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານຂ່າວສານ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ.
“ຕ້ອງມີຈີນຕະນາການໃໝ່, ວິທີເຮັດໃໝ່, ຄວາມຕັດສິນໃຈໃໝ່, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ມີຫຼາຍຄອບຄົວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດເກັ່ງກວ່າອີກ. ສະຫະກອນຕາແສງກະສິກຳບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ເປັນແກ່ນສານເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ບັນດາເຂດຊົນນະບົດໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດພູດອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເຂດມີຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ”.
ທີ່ພິທີເຊີດຊູ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ມອບນາມມະຍົດຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ບັນດາຊາວກະສິກອນດີເດັ່ນ.