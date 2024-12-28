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ຂ່າວສານ

ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້າປີ 2024 ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ພ້ອມກັບກາເຟ, ຂະແໜງໝາກມ່ວງຫິມະພານ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຮັບຮູ້ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດດ້ວຍວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 4.3 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2023.
(ພາບ: tapchicongthuong.vn)

ຕາມກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024 ບັນລຸເກືອບ 800 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2023 ແລະ ລື່ນກາຍເກືອບ 3 ເທົ່າແຜນການໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ໃນນັ້ນ, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຄາດວ່າບັນລຸ 62.5 ຕື້ USD ເພີ່ມຂຶ້ນ 18.7% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2023. ນຳໜ້າແມ່ນຜັກ, ໝາກໄມ້ ຊື່ງຄາດວ່າບັນລຸ 7.2 ຕື້ USD. ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍລອດເຂົ້າກຸ່ມ 5 ປະເທດອັນດັບໜຶ່ງໃນໂລກກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກໝາກໄມ້. ທ່ານ ດັ້ງຝຸກງວຽນ, ເລຂານຸການໃຫ່ຍສະຫະສະມາຄົມຜັກໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປີນີ້ບັນລຸໄດ້ 7.2 ຕື້ USD,  ປີໜ້າອາດຈະບັນລຸໄດ້ 8 ຕື້ USD. ມີຫຼາຍປັດໄຈໃໝ່ປະກົດຂຶ້ນຄື: ໝາກຖົ່ວລຽນແຊເຢັນ, ໝາກພ້າວສົດສົ່ງອອກໄປ ຈີນ, ສ່ວນໝາກໜອດພວມເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາເພື່ອສົ່ງອອກ.

ຢືນອັນດັບທີສອງແມ່ນເຂົ້າສານ, ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ມູນຄ່າສົ່ງອອກ, ປະມານ 9 ລ້ານໂຕນດ້ວຍເກືອບ 5.8 ຕື້ USD. ຢືນອັນດັບທີສາມແມ່ນກາເຟ. ພ້ອມກັບກາເຟ, ຂະແໜງໝາກມ່ວງຫິມະພານ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຮັບຮູ້ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດດ້ວຍວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 4.3 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ທີ່ງານປະກວດປີນີ້, ບັນດານາງງາມເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນ - ເຫວ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
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