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ຂ່າວສານ

ຈີນ ແລະ ໂບລີເວຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວາງອີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຈີນ ແລະ ໂບລີເວຍ ຄວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ວັນທີ 28 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານນາງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂບລີເວຍ Celinda Sosa Lunda ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ສົມທົບກັບຫຼາຍຝ່າຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວາງອີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຈີນ ແລະ ໂບລີເວຍ ຄວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ບັນດາພັກຍການເມືອງ ຂອງສອງປະເທດ; ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ກະສິກຳເຂດພູສູງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ, ພັດທະນາສີຂຽວ…

 ສ່ວນທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂບລີເວຍ Celinda Sosa Lunda ຖືວ່າ ຈີນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນຂອງ ໂບລີເວຍ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ: ໂບລີເວຍ ປາດຖະໜາຢາກຍົກລະດັບການຮ່ວມມືກັບຈີນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ. ທ່ານນາງ Celinda Sosa Lunda ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂບລີເວຍ ພ້ອມແລ້ວເຂົ້າຮ່ວມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ -  ຈີນ ໃຫ້ດີກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ແຂກສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸລະດັບກ່ວາ 6 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ບັນລຸໝາກຜົນນີ້ແມ່ນຍ້ອນນະໂຍບາຍອອກວີຊາອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ບັນດາລາຍການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມພວມສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນ.
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