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ຂ່າວສານ

ຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານເປັນປະຈຳກັບ 58 ປະເທດ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕະຫຼາດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນປະເທດຂອງ ຈີນ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າຟື້ນຟູ, ຈຳນວນຖ້ຽວບິນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ແລະ ລື່ນລະດັບກ່ອນເກີດໂລກລະບາດ.
  ຕະຫຼາດການບິນພົນລະເຮືອນຂອງ ຈີນ ໄດ້ຟື້ນຟູຢ່າງໄວ (ພາບ: Reuters)  

ວັນທີ 16 ກຸມພາ, ກົມການບິນພົນລະເຮືອນຂອງ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະເທດນີ້ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນຕາມແຜນການບິນກັບ 58 ປະເທດໃນໂລກຄືນໃໝ່, ໃນນັ້ນມີບັນດາປະເທດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ກວມເອົາກວ່າ 70% ຈຳນວນຖ້ຽວບິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂ່າວໃນວັນທີ 16 ກຸມພາຢູ່ ປັກກິງ, ທ່ານນາງ ຊາງເຂືອຈາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ຈີນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງການຫຼຸດຂັ້ນຄຸ້ມຄອງສຳລັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ວັນທີ 08 ມັງກອນ, ຕະຫຼາດການບິນພົນລະເຮືອນຂອງປະເທດນີ້ໄດ້ຟື້ນຟູຢ່າງໄວ ຍ້ອນກົງກັບໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕະຫຼາດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນປະເທດຂອງ ຈີນ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າຟື້ນຟູ, ຈຳນວນຖ້ຽວບິນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ແລະ ລື່ນລະດັບກ່ອນເກີດໂລກລະບາດ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (Vietnam Airlines), ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ເມສາ ປີ 2023, ມີ 9/10 ສາຍການບິນໄປ ຈີນ ຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ພາຍຫຼັງເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາ 3 ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ, ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານໃນທຸກຂົງເຂດເຊິ່ງ ລາວ ບັນລຸໄດ້ ພາຍຫຼັງ 2 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ
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