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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອີ​ຣານ

ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, ເມື່ອ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ ​ທ່ານ Abbas Araghchi ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣານ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ ອີ​ຣານ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ທ່ານ ຫວາງ​ອີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຝ່າ​ຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ.
ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣານ Abbas Araghchi (ເບື້ອງ​ຊ້າຍ) ແລະ ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ ຈີນ ຫວາງ​ອີ ຢູ່ ປັກ​ກິ່ງ (ພາບ: AP)

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວາງ​ອີ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຈີນ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ ອີ​ຣານ, ບັນ​ດາຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປົກ​ປ້ອງ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້, ກໍ​ຄື​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ; ພ້ອມ​ທັງ​ຖະ​ແຫຼງວ່າ “ຈີນ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຕາມ​ວິ​ທີ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຕົນ”. ຕາມ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ບາດ​ກ້າວ​ເດີນ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ໄປ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ປັດ​ເຂ່ຍການ​ແຊກ​ແຊງ​ຈາກ​ທຸກ​ຝ່າຍ. ທ່ານ ຫວາງ​ອີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ບັນ​ຫາ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ, ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​​ລວມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຮັບການ​ແກ້​ໄຂ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກົມ​ກ່ຽວ​ກັນ. ຈີນ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ອີ​ຣານ ປັບປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພ​າກ​ພື້ນ ແລະ ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ເພື່ອພ້ອມ​ກັນ​ສ້າງ​ໂຄ​ງ​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ.

ສ່ວນ​ທ່ານ Abbas Araghchi ຖື​ວ່າ ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງມ​ີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ລວມ​ທັງ​ເລື່ອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ​ ຢຸດ​ຕິ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານການ​ທະ​ຫານ​ຢູ່ ລີ​ບັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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