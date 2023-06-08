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ຂ່າວສານ

ຈີນ, ລັດ​ເຊຍ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ​ຢູ່ເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າ​ທີ່ເຂດ​ທະ​ເລ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ທະ​ເລ​ຮ​ວາ​ຕ​ຸງ

ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ພ້ອມກັບ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນການລາດຕະເວນຍຸດທະສາດທາງອາກາດຢູ່ເຂດທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທະເລຮວາຕຸງ.
(ພາບປະກອບ: Kyodo/TTXVN)

ນີ້ແມ່ນການລາດຕະເວນຮ່ວມຄັ້ງທີ 6 ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2019, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການທີ່ ປັກກິ່ງ ແລະ ມົດສະກູ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ. ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການລາດຕະເວນດັ່ງກ່າວນອນໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມືປະຈຳປີລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເດືອນພະຈິກ ປີ 2022, ເຮືອບິນຂອງ ລັດເຊຍ, ໃນນັ້ນ ມີເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດ ໄດ້ດຳເນີນການລາດຕະເວນຮ່ວມກັບເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທະເລຮວາຕຸງ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ກຳລັງພິທັກຮັກສາທາງອາກາດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດສົ່ງເຮືອບິນສູ້ຮົບໄປຍັງເຂດນ່ານຟ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການກະທຳຂອງ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNDP - ຄູ່​ຮ່ວມມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

UNDP - ຄູ່​ຮ່ວມມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຮັບເຊື້ອເຊີນເປັນນັກປະຖະກະຖາຢູ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ.
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