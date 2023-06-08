ຂ່າວສານ
ຈີນ, ລັດເຊຍ ລາດຕະເວນຮ່ວມຢູ່ເຂດນ່ານຟ້າທີ່ເຂດທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທະເລຮວາຕຸງ
ນີ້ແມ່ນການລາດຕະເວນຮ່ວມຄັ້ງທີ 6 ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2019, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການທີ່ ປັກກິ່ງ ແລະ ມົດສະກູ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ. ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການລາດຕະເວນດັ່ງກ່າວນອນໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມືປະຈຳປີລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເດືອນພະຈິກ ປີ 2022, ເຮືອບິນຂອງ ລັດເຊຍ, ໃນນັ້ນ ມີເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດ ໄດ້ດຳເນີນການລາດຕະເວນຮ່ວມກັບເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທະເລຮວາຕຸງ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ກຳລັງພິທັກຮັກສາທາງອາກາດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດສົ່ງເຮືອບິນສູ້ຮົບໄປຍັງເຂດນ່ານຟ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການກະທຳຂອງ ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດ.