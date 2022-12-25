ຂ່າວສານ
ຈີນ ຢັ້ງຢືນຄວບຄຸມໄດ້ການຜັນແປຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19
ກ່າວຄຳເຫັນໃນວັນທີ 23 ທັນວາ, ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ທ່ານນາງ ໝາວໜິງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໂດຍພື້ນຖານ, ກ່ຽວກັບສະພາບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຢູ່ປະເທດນີ້ແມ່ນສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້.
ທ່ານນາງ ໝາວໜິງ ໃສ່ໃຈວ່າ ນັບແຕ່ໂລກໂຄວິດ -19 ແຜ່ລະບາດ, ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ປົກປ້ອງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະທີ່ເກີດໄວຣັດອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ເມື່ອໂລກລະບາດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ຈີນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຫັນບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນດາມາດຕະການມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ. ປະຈຸບັນ, ອັດຕາຜູ້ສັກວັກຊິນກັນພະຍາດພວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດປິ່ນປົວສືບຕໍ່ໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ, ກຳລັງຄວາມສາມາດຜະລິດອຸປະກອນການແພດນັບມື້ນັບໄດ້ເປີດກ້ວາງ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ແຫຼ່ງສະໜອງລວມຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ທ່ານນາງ ໝາວໜິງ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈີນ ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບປະຊາຄົມສາກົນເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ.