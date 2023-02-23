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ຂ່າວສານ

ຈີນ ປະ​ກາດ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທົ່ວ​ໂລກ

ວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຈີນ ໄດ້ປະກາດ “ເອກະສານນິຍາມກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ” ຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເວທີປາໄສ Lanting ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ.
   ທ່ານ ກວຽນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ (ພາບ: THX/TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ກວຽນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ (GSI) ແມ່ນເພື່ອຍົກສູງວິໄສທັດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງລວມ, ຮອບດ້ານ, ຮ່ວມມື ແລະ ຍືນຍົງ; ເດີນຕາມເປົ້າໝາຍຍາວນານ ນັ້ນແມ່ນ ສ້າງປະຊາຄົມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ໄລຍະທາງໃໝ່ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ວຍການເຈລະຈາ ແທນໃຫ້ການສູ້ຢັນກັນ, ຮ່ວມມືແທນໃຫ້ການຮ່ວມສຳພັນທະມິດ ແລະ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. GSI ເຊີດຊູບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ສປຊ ໃນການບໍລິຫານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຊຸກຍູ້ການສົມທົບກັນ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນຢ່າງປອດໃສລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງໂດຍສັນຕິວິທີ ຜ່ານການເຈລະຈາ, ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່, ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ຕວັກ​ກີ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ຕວັກ​ກີ

ໃນ 10 ວັນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຊອກຫາຢູ່ສະຖານທີ່ ກ່ວາ 31 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນົດໄດ້ 15 ທີ່ຕັ້ງມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຖືກທັບຖົມ ຍ້ອນເຫດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການສົມທົບກັບ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຊອກຫາ, ນຳໃຊ້ໝາວິຊາການ, ອຸປະກອນການກວດຊອກຫາຂອງທະຫານຊ່າງແສງດ້ວຍຮູບ, ຣາດາ.
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