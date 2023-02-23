ຂ່າວສານ
ຈີນ ປະກາດເອກະສານຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ກວຽນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ (GSI) ແມ່ນເພື່ອຍົກສູງວິໄສທັດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງລວມ, ຮອບດ້ານ, ຮ່ວມມື ແລະ ຍືນຍົງ; ເດີນຕາມເປົ້າໝາຍຍາວນານ ນັ້ນແມ່ນ ສ້າງປະຊາຄົມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ໄລຍະທາງໃໝ່ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ວຍການເຈລະຈາ ແທນໃຫ້ການສູ້ຢັນກັນ, ຮ່ວມມືແທນໃຫ້ການຮ່ວມສຳພັນທະມິດ ແລະ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. GSI ເຊີດຊູບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ສປຊ ໃນການບໍລິຫານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຊຸກຍູ້ການສົມທົບກັນ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນຢ່າງປອດໃສລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງໂດຍສັນຕິວິທີ ຜ່ານການເຈລະຈາ, ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່, ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ.