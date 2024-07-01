ຂ່າວສານ
ຈີນ ຍົກອອກແນວຄິດແກ້ໄຂບັນຫາແຫຼມເກົາຫຼີ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບບັນຫານິວເຄຼຍ ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ທ່ານ ເກິງສາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາພື້ນຖານຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີນີ້, ຕ້ອງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຫັນປ່ຽນຈາກການຢຸດຍິງກາຍເປັນກົນໄກສັນຕິພາບ ເຊິ່ງ ຈີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.
ທ່ານສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສະພາບການຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ສູ້ຢັນກັນທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ທ່ານເກິງສາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຈາກທຸກຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງເລັ່ງທວງໃຫ້ ອາເມລິກກາພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ວິທີການສຳຜັດຂອງປະເທດນີ້ ຕໍ່ບັນດາການພົວພັນສາກົນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂການປະທະກັນ.