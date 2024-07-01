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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຍົກ​ອອກ​ແນວຄິດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ

ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ເກິງສາງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຈີນ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຖືວ່າກການຫັນປ່ຽນຈາກສົນທິສັນຍາຢຸດຍິງ ໃນປັດຈຸບັນ ກາຍເປັນກົນໄກຮ່ວມມື ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແຫຼມເກົາຫຼີ.
ທ່ານ ເກິງສາງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຈີນ ປະຈຳ ສປຊ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບບັນຫານິວເຄຼຍ ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ທ່ານ ເກິງສາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາພື້ນຖານຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີນີ້, ຕ້ອງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຫັນປ່ຽນຈາກການຢຸດຍິງກາຍເປັນກົນໄກສັນຕິພາບ ເຊິ່ງ ຈີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.

ທ່ານສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສະພາບການຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ສູ້ຢັນກັນທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ທ່ານເກິງສາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຮ່ວມມືຈາກທຸກຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງເລັ່ງທວງໃຫ້ ອາເມລິກກາພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ວິທີການສຳຜັດຂອງປະເທດນີ້ ຕໍ່ບັນດາການພົວພັນສາກົນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂການປະທະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ, ການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ
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