ຂ່າວສານ
ຈີນ: ຈຸບິນອາວະກາດ ເສີນເຈົາ 20 ກັບຄືນສູ່ໜ່ວຍໂລກ
ຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວຈາກສື່ມວນຊົນ ຈີນ ແລ້ວ, ບັນດານັກບິນຂອງຍານອາວະກາດ ເສີນເຈົາ 20 ແລະ ເສີນເຈົາ 21 ໄດ້ປະຕິບັດພິທີມອບ - ຮັບ ຢູ່ສະຖານີຍານອາວະກາດ ແທນກຸງ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກຢ່າງເປັນທາງການ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍດ້ວຍພິທີມອບ-ຮັບຂໍ້ກຸນແຈສະຖານີອາວະກາດ, ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການມອບໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາສະຖານີອາວະກາດ.
ຈຸບິນອາວະກາດ ເສີນເຈົາ 20, ລວມມີນັກບິນ 3 ທ່ານ, ເຊັ່ນ: ຈັນຕຸງ, ຈັນຈຸງໄຣ້ ແລະ ຫວາງເຈັຍ, ໄດ້ບິນຂຶ້ນວົງໂຄຈອນແຕ່ເດືອນເມສາປີ 2025. ໄລ່ຮອດຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງລຽນຕິດຢູ່ສະຖານີອາວະກາດໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 180 ວັນ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຈຸບິນອາວະກາດດັ່ງກ່າວ ຈະອອກຈາກສະຖານີອາວະກາດ ແລະ ຂຶ້ນຍານອາວະກາດ ເສີນເຈົາ 20 ເພື່ອກັບຄືນສູ່ໜ່ວຍໂລກໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ.