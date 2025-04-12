ຂ່າວສານ
ຈີນ ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 125% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ, ຂ່າວສານ ຊີນຮວາຂອງຈີນ ໄດ້ຄັດສະເຫນີແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງການເງິນ ຈີນ ແລະ ຄະນະກຳມະການພາສີອາກອນ ລັດຖະບານ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 125% ສຳລັບທັງໝົດສິນຄ້າທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກ ອາເມລິກາ ນຳເຂົ້າປະເທດນີ້ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 12 ເມສາ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ໃນເວລາ 3 ວັນຜ່ານມາ ປັກກິ່ງ ເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບສິນຄ້າ ອາເມລິກາ.
ການກະທຳນີ້ ດຳເນີນພາຍຫລັງອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຢັ້ງຢືນ ຍອດລະດັບອັດຕາພາສີສຳລັບສິນຄ້າ ຈີນ ແມ່ນ 145%, ລວມມີ ລະດັບອັດຕາພາສີເພີ່ມ 125% ໂດຍໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 9 ເມສາ ບວກກັບອັດຕາພາສີ 20% ຊື່ງຈັດວາງກ່ອນນັ້ນ. ອັດຕາພາສີນີ້ ແມ່ນມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 9 ເມສາ.