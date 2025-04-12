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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 125% ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ

ການກະທຳນີ້ ດຳເນີນພາຍຫລັງອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຢັ້ງຢືນ ຍອດລະດັບອັດຕາພາສີສຳລັບສິນຄ້າ ຈີນ ແມ່ນ 145%
ທ່າກຳປັ່ນ ທຽນຈີນ, ປະເທດ ຈີນ. ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ, ຂ່າວສານ  ຊີນຮວາຂອງຈີນ  ໄດ້ຄັດສະເຫນີແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງການເງິນ ຈີນ ແລະ ຄະນະກຳມະການພາສີອາກອນ ລັດຖະບານ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 125% ສຳລັບທັງໝົດສິນຄ້າທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກ ອາເມລິກາ ນຳເຂົ້າປະເທດນີ້ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 12 ເມສາ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ໃນເວລາ 3 ວັນຜ່ານມາ ປັກກິ່ງ ເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບສິນຄ້າ ອາເມລິກາ.

ການກະທຳນີ້ ດຳເນີນພາຍຫລັງອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຢັ້ງຢືນ ຍອດລະດັບອັດຕາພາສີສຳລັບສິນຄ້າ ຈີນ ແມ່ນ 145%, ລວມມີ ລະດັບອັດຕາພາສີເພີ່ມ 125% ໂດຍໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 9 ເມສາ ບວກກັບອັດຕາພາສີ 20% ຊື່ງຈັດວາງກ່ອນນັ້ນ. ອັດຕາພາສີນີ້ ແມ່ນມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 9 ເມສາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ ອາເມລິກາ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າຕາມທິດສົມດູນ, ກົມກຽວ, ຍືນຍົງ.
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