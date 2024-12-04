ຂ່າວສານ
ຈີນ ຖະແຫລງຈະ “ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ” ພາຍຫລັງຈຳກັດການສົ່ງອອກ ຊີບ ຂອງ ອາເມລິກາ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ທັນວາ, ຈີນ ໄດ້ຕຳຫນິຕິຕຽນ ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ປະກາດໃຊ້ບັນດາການຈຳກັດສຳລັບການສົ່ງອອກ ຊີບ ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ຖະແຫລງ ຈະ “ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ” ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍຂອງຕົນ. ໃນຖະແຫລງການຊື່ງເອົາລົງໃນຫນ້າເວັບຢ່າງເປັນທາງການ, ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ຖື ບ້ວງມາດຕະການໃຫມ່ທີ່ຈຳກັດການສົ່ງອອກ ຊີບ ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນ “ການກະທຳແບບບັງຄັບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປອດການຕະຫລາດ ພ້ອມທັງເນັ້ນຫນັກວ່າ: ຈີນ ເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານສິ່ງດັ່ງກ່າວ”
ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດາການຈຳກັດໃຫມ່ສຳລັບການສົ່ງອອກ ຊີບ ແລະ ບາງອຸປະກອນເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າໄປຍັງຈີນ. ນີ້ແມ່ນການປັບໄຫມຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບເວລາ 3 ປີຜ່ານມາ ດ້ວຍຂອບຂະຫນາດຖືກຜົນສະທ້ອນກວມລວມກວ່າ 140 ບໍລິສັດຈີນ.