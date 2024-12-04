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ຂ່າວສານ

ຈີນ​ ຖະ​ແຫລງ​ຈະ​ “ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ” ພາ​ຍ​ຫລັງ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ຊີບ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ຖື ບ້ວງມາດຕະການໃຫມ່ທີ່ຈຳກັດການສົ່ງອອກ ຊີບ ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນ “ການກະທຳແບບບັງຄັບດ້ານເສດຖະກິດ.
ສຳນັກງານກະຊວງການຄ້າ ຈີນ (ພາບ: VCG)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ທັນວາ, ຈີນ ໄດ້ຕຳຫນິຕິຕຽນ ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ປະກາດໃຊ້ບັນດາການຈຳກັດສຳລັບການສົ່ງອອກ ຊີບ  ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ຖະແຫລງ ຈະ “ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ” ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍຂອງຕົນ. ໃນຖະແຫລງການຊື່ງເອົາລົງໃນຫນ້າເວັບຢ່າງເປັນທາງການ,           ໂຄສົກກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ຖື ບ້ວງມາດຕະການໃຫມ່ທີ່ຈຳກັດການສົ່ງອອກ ຊີບ ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນ “ການກະທຳແບບບັງຄັບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ  ປອດການຕະຫລາດ ພ້ອມທັງເນັ້ນຫນັກວ່າ: ຈີນ ເດັດດ່ຽວຄັດຄ້ານສິ່ງດັ່ງກ່າວ”

ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດາການຈຳກັດໃຫມ່ສຳລັບການສົ່ງອອກ ຊີບ ແລະ ບາງອຸປະກອນເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າໄປຍັງຈີນ. ນີ້ແມ່ນການປັບໄຫມຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບເວລາ 3 ປີຜ່ານມາ ດ້ວຍຂອບຂະຫນາດຖືກຜົນສະທ້ອນກວມລວມກວ່າ 140 ບໍລິສັດຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ ເຈົາຕວຽດເວິນ, ຫງວຽນທິເລະກິມ ແລະ ລຽນທິຕວຽດມາຍ ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນທິມຍິງລວມໝູ່ U50, ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດເທັກຄອນໂດໂລກປີ 2024 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ).
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