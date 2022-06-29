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ຂ່າວສານ

ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ ​ມາ​ທ່ຽວ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ລ້ວນ​ແຕ​່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ຍອດລາຍຮັບທີ່ເກັບມາໄດ້ຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 25,2 ພັນຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

ຍອດລາຍຮັບທີ່ເກັບມາໄດ້ຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 25,2 ພັນຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

    

ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທ່ຽວຊົມ ໜອງຮວ່ານກ໊ຽມ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດທີ່ມາທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸ 8,61 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ; ໃນນັ້ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນບັນລຸກວ່າ 210.000 ເທື່ອຄົນ. ຍອດລາຍຮັບທີ່ເກັບມາໄດ້ຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 25,2 ພັນຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.

        ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ພ້ອມກັບວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ ສືບຕໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມ, ເປັນເອກະລັກ, ສຸມໃສ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນະຄອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວ: ວັດທະນະທຳ, ຄົ້ນຫາ, ກິລາ, ລາຍການທ່ອງທ່ຽວສົມທົບກັບການຈັດກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (MICE). ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຕາມແຕ່ລະເຂດ, ພາກ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັ​ນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັ​ນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ.
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