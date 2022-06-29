ຂ່າວສານ
ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ມາທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຍອດລາຍຮັບທີ່ເກັບມາໄດ້ຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 25,2 ພັນຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທ່ຽວຊົມ ໜອງຮວ່ານກ໊ຽມ (ພາບ: TTXVN)
ຕາມພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດທີ່ມາທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸ 8,61 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ; ໃນນັ້ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນບັນລຸກວ່າ 210.000 ເທື່ອຄົນ. ຍອດລາຍຮັບທີ່ເກັບມາໄດ້ຈາກແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 25,2 ພັນຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 3 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ພ້ອມກັບວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ ສືບຕໍ່ສ້າງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມ, ເປັນເອກະລັກ, ສຸມໃສ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນະຄອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວ: ວັດທະນະທຳ, ຄົ້ນຫາ, ກິລາ, ລາຍການທ່ອງທ່ຽວສົມທົບກັບການຈັດກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (MICE). ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຕາມແຕ່ລະເຂດ, ພາກ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)