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ຂ່າວສານ

ຈຳໜ່າຍຊຸດສະແຕມ “ງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 – SEA Games 31”

ຊຸດສະແຕມມີ 4 ແບບ ແລະ 1 bloc ແນະນຳບາງປະເພດກິລາທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ.

ຊຸດສະແຕມມີ 4 ແບບ ແລະ 1 bloc ແນະນຳບາງປະເພດກິລາທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ.

    

ຊຸດສະແຕມ Sea Games 31. (ພາບ: mic.gov.vn)

ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ, ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນໂຄສະນາກ່ຽວກັບ Sea Games 31 ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ມະຫາຊົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈຳໜ່າຍຊຸດສະແຕມ “ງານມະຫາກຳກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 – SEA Games 31”. ຊຸດສະແຕມມີ 4 ແບບ ແລະ 1 bloc ແນະນຳບາງປະເພດກິລາທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ. ຊຸດສະແຕມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈຳໜ່າຍຢູ່ເຄືອຂ່າຍໄປສະນີນັບແຕ່ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ຫາວັນທີ 31 ທັນວາ 2023.

ເນື່ອງໃນເຫດການ Sea Games 31, ທາງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະຈັດງານບຸນທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່າໂນ້ຍ - ໄປເພື່ອຮັກ” ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 – 15 ພຶດສະພາ ຢູ່ເຂດສວນດອກໄມ້ອະນຸສາວະລີ ລີທາຍໂຕ ແລະ ຖະໜົນ ດິງຕຽນຮ່ວາງ ເມືອງ ຮ່ວານກຽມ. ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອແນະນຳສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈັບໃຈໃຫ້ເພື່ອນມິດບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Sea Games 31.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ UNICEF ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງເດັກ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ UNICEF ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງເດັກ

ທຸກເນື້ອໃນເຊິ່ງ UNICEF ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເປັນເອກະພາບແລ້ວ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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