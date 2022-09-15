Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈຳນວນຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຫາຍດີ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຢູ່ຫວຽດນາມ ຈໍານວນກໍລະນີ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ ທັງໝົດແມ່ນ 10.393.632 ຄົນ
  ພາບປະກອບ  

ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ ຫວຽດນາມຢັ້ງຢືນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 3.107 ຄົນ, ຫຼຸດລົງເກືອບ 200 ຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ວັນທີ 13 ກັນຍາ. ນັບແຕ່ເມື່ອ ພະຍາດໂຄວິດ-19ເລີ່ມຕົ້ນແຜ່ລະບາດ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 11.448.034 ຄົນ, ຢືນອັນດັບ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ

ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 45.328 ຄົນ ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈໍານວນກໍລະນີ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ ທັງໝົດແມ່ນ 10.393.632 ຄົນ. ວັນທີ 14 ກັນຍານີ້, ບໍ່ຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ ພະຍາດໂຄວິດ-19

ມາຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກັນຍານີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ສັກວັກແຊງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ 258.934.825 ໂດສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຊີນບິ່ງ ເມືອງ ຕາເດື່ອງ ແຂວງ ລາຍເຈົາ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top