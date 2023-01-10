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ຂ່າວສານ

ຈັດ​ລາຍ​ການ “​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ຂອງ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ສ້າງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ​ແກ່​ພໍ່​ແມ່​ພີ່​ນ້ອງ​ຊາວ​ບ້ານ” ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ

ລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ຂອງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວບ້ານ” ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ ໂດຍກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບແຂວງເທື່ອທຽນເຫວ້ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ມັງກອນ, ຢູ່ເມືອງ ອາເລື໊ອຍ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວະ.
  ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ (ພາບ: TTXVN)  

ດ້ວຍກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງຄື: ມອບ “ເຮືອນແຫ່ງ ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊາຍແດນ”, ງົວພັນ, ຂອງຂວັນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ, ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ເມືອງ ອາເລືອຍ; ກວດປິ່ນປົວພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາຟຼີ; ຈັດກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການລະຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ; ແຂ່ງຂັນຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມອີກດ້ວຍ.

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ, ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ກ່າວວ່າ:

“ຄຸນຄ່າອັນແທ້ຈິງທີ່ທາງລາຍການນຳມາ ແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງພະນັກງານນັກຮົບທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນ. ນີ້ແມ່ນວັນບຸນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ເຂດທະເລໝູ່ເກາະ; ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເມື່ອລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຫວໍວັນເຖືອງ  ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ, ກຳລັງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນ ຮົ່ງເວິນ, ເມືອງ ອາເລືອຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງເວົ້າສະເພາະ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍາມໃດການນຳທຸກຂັ້ນກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້.
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