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ຂ່າວສານ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ເອ​ກະ​ລັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ” ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ແຂ​ວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ຄາດວ່າງານວາງສະແດງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022 ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຜ່ານນັ້ນ ຢັ້ງຢືນການຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
  ພິທີບາສີສູ່ຂວັນ ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານນາງ ຈິ້ງທິຖຸຍ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫາກໍເຊັນປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດງານວາງສະແດງ “ເອກະລັກວັດທະນະທຳເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ” ໃນຂອບເຂດວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ III ຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ປີ 2022.  ວັນບຸນແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ (5 ກັນຍາ 1962 – 5 ກັນຍາ 2022) ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ (18/7/1977 – 18/7/2022). ເຫດການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022 ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຜ່ານນັ້ນ ຢັ້ງຢືນການຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ໃນຂອບເຂດຂອງວັນບຸນດັ່ງກ່າວ ຈະດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສະແດງ, ແນະນຳກ່ຽວກັບງານບຸນ, ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ; ວາງສະແດງ, ແນະນຳ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນງານກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຮ່ວມ​ມື ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ - ແມ່​ນ້ຳ​ລ້ານ​ຊ້າງ: ສາ​ມັກ​ຄີ​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ

ການ​ຮ່ວມ​ມື ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ - ແມ່​ນ້ຳ​ລ້ານ​ຊ້າງ: ສາ​ມັກ​ຄີ​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ (MLC) ຄັ້ງທີ 7 ຫາກໍອັດລົງຢູ່ Bagan, ປະເທດ ມຽນມາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງມາເປັນ 7 ຄັ້ງ, ກົນໄກຮ່ວມມື MLC ນັບມື້ນັບສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນ, ການຮ່ວມມືກວມລວມໃນທຸກຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030.
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