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ຂ່າວສານ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຫົວ​ຂໍ້ “ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາຍ​ວັນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ”

ງານວາງສະແດງລວມມີ 2 ພາກ: ພາກທີ 1 - ໜັງສືພິມລາຍວັນສະພາແຫ່ງຊາດກັບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ; ພາກທີ 2 - ງານວາງສະແດງຊຸດສະສົມ ໜັງສືພິມລາຍວັນສະພາແຫ່ງຊາດ 15 ສະບັບທຳອິດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ (ພາບ: quochoi.vn)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໜັງສືພິມລາຍວັນສະພາແຫ່ງຊາດກັບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ (6/1/1946)”. ງານວາງສະແດງໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (6/1/1946 - 6/1/2026) ແລະ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ

ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ຈີນ, ກຳປູເຈຍ, ກູບາ, ລັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານຊົມເຊີຍ.
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