ຂ່າວສານ ງານວາງສະແດງຫົວຂໍ້ “ໜັງສືພິມລາຍວັນສະພາແຫ່ງຊາດກັບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ” 24/10/2024 ງານວາງສະແດງລວມມີ 2 ພາກ: ພາກທີ 1 - ໜັງສືພິມລາຍວັນສະພາແຫ່ງຊາດກັບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ; ພາກທີ 2 - ງານວາງສະແດງຊຸດສະສົມ ໜັງສືພິມລາຍວັນສະພາແຫ່ງຊາດ 15 ສະບັບທຳອິດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ (ພາບ: quochoi.vn)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໜັງສືພິມລາຍວັນສະພາແຫ່ງຊາດກັບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ (6/1/1946)”. ງານວາງສະແດງໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (6/1/1946 - 6/1/2026) ແລະ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)